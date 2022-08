VIDEO: पुजारा दिखे आतिशी अंदाज में, पंड्या की टीम के खिलाफ एक ओवर में बटोरे 22 रन, शतक भी जड़ा

लंदन. चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने इंग्लैंड में आतिशी पारी खेलकर सभी फैंस को खुश होने का मौका दे दिया है. ससेक्स के कप्तान पुजारा ने रॉयल लंदन वनडे कप (Royal London One Day Cup) के एक मुकाबले में वार्विकशायर के खिलाफ आक्रामक शतक जड़ते हुए 135 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. हालांकि वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. लिस्ट-ए टूर्नामेंट के एक मुकाबले में वार्विकशायर ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 310 रन का अच्छा स्कोर बनाया था. जवाब में ससेक्स की टीम पुजारा के शतक के बाद भी 7 विकेट पर 306 रन ही बना सकी. इस तरह से वार्विकशायर ने यह मुकाबला 4 रन से जीता.

ससेक्स की पारी का 45वां ओवर तेज गेंदबाज लियाम नॉर्वेल डाल रहे थे. बाएं हाथ के स्पिनर क्रुणाल पंड्या भी वार्विकशायर की ओर से खेल रहे थे. पुजारा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा. दूसरी गेंद पर 2 रन लिया. तीसरी गेंद पर फिर चाैका लगाया. चौथी गेंद पर 2 रन बनाए. 5वीं गेंद पर मिड ऑफ पर छक्का जड़ा. अंतिम गेंद पर चौका लगाया. इस तरह से ओवर में उन्होंने कुल 22 रन बटोरे. वे 49वें ओवर में आउट हुए.

4 2 4 2 6 4

TWENTY-TWO off the 47th over from @cheteshwar1. 🔥 pic.twitter.com/jbBOKpgiTI

