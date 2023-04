'माही है तो मुमकिन है', चीते जैसी रफ्तार दिखाकर धोनी ने बैटर को लौटाया पवेलियन, VIDEO

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का 37वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 27 अप्रैल को जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में आरआर की टीम 32 रन से मैदान मारने में कामयाब रही. लेकिन मैच के दौरान प्रत्येक मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी और विकेटकीपिंग का जलवा रहा. उन्होंने अपने कई उम्दा क्षेत्ररक्षण और हैरानी भरे फैसले से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. मैच के दौरान का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह उम्दा क्षेत्ररक्षण का मुआयना कराते हुए विपक्षी टीम के बल्लेबाज को रन आउट करते हुए नजर आ रहे हैं.

चीते जैसी रफ्तार दिखाकर धोनी ने बैटर को लौटाया पवेलियन:

दरअसल, यह वाक्या राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी पारी के दौरान आखिरी ओवर में देखने को मिला. सीएसके के लिए यह ओवर श्रीलंकाई युवा तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना डाल रहे थे. इस ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल रन लेना चाहते थे. लेकिन विकेट के पीछे हमेशा की तरह चुस्त दुरुस्त तैयार धोनी ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया. माही ने गेंद को पकड़ने के लिए राइट साइड में खतरनाक डाइव लगाई और जुरेल जबतक क्रीज में पहुंच पाते तबतक उन्होंने सटीक थ्रो से उनका काम तमाम कर दिया.

Don’t be in doubt when Dhoni do a Run out 💛#CSKvRR #MSDhoni pic.twitter.com/nemrafQgdC

— Vishal ❤️ (@Fans4AlexZverev) April 27, 2023