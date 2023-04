नई दिल्‍ली. दिल्‍ली कैपिटल्‍स के खिलाफ मैच के दौरान राजस्‍थान रॉयल्‍स के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्‍ड का आंतक देखने को मिला. ट्रेंट बोल्‍ट ने पहले ही ओवर में दो बेटर्स को चलता किया. पहले पृथ्‍वी शॉ और फिर नए बैटर मनीष पांडे बोल्‍ट का शिकार बने. पहले ओवर के बाद दिल्‍ली का स्‍कोर दो विकेट के नुकसान पर शून्‍य रन था. ऐसा लग रहा था कि यह क्रिकेट मैच का स्‍कोरकार्ड नहीं बल्कि किसी फुटबॉल मैच का स्‍कोर है.

यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रेंट बोल्‍ट की जादुई स्विंग गेंदबाजी के जाल में कोई विरोधी टीम फंसी हो. इसी आईपीएल सीजन के दौरान न्‍यूजीलैंड का यह पेसर दूसरी बार यह कीर्तिमान अपने नाम कर चुका है. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान भी बोल्‍ट ने इसी तर्ज पर विरोधी टीम की हालत पतली कर दी थी.

