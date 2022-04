ऋतुराज गायकवाड़ का मिडिल स्टंप यूं उखाड़ा, Video देखकर आप भी कहेंगे- वाह नटराजन वाह

नई दिल्ली. चेन्नई सुपर किंग्स के युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL-2022 के मुकाबले में शनिवार को ऋतुराज ओपनिंग के लिए उतरे और 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्हें हैदराबाद टीम के पेसर टी नटराजन ने बोल्ड किया. इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.

चेन्नई को पहला झटका रॉबिन उथप्पा के तौर पर लगा जिन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने पवेलियन भेजा. इसके बाद नटराजन पारी का छठा ओवर करने के लिए आए. पहली ही गेंद समझने में ऋतुराज गायकवाड़ बड़ी गलती कर बैठे और बोल्ड हो गए. नटराजन की अंदर आती गेंद को ऋतुराज ने खेलने की कोशिश की लेकिन सीधे मिडिल स्टंप पर लगी और गिल्लियां बिखर गईं. ऋतुराज ने 13 गेंद खेलीं और 3 चौकों की मदद से 16 रन बनाए. वह चेन्नई के दूसरे विकेट के रूप में 36 रन के टीम स्कोर पर पवेलियन लौटे.

ऋतुराज आईपीएल के मौजूदा सीजन के 4 मैचों में कुल 18 रन बना पाए हैं. उन्होंने पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में 1-1 रन बनाए जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सीजन के शुरुआती मैच में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे.

Bamboozled! T Natarajan’s dream delivery to dismiss Ruturaj Gaikwad. He did what he is known for.#CSKvSRH #CSKvsSRH #SRHvsCSK #IPL2022 pic.twitter.com/YIPUQFAL6b

— Mohit Pandey (@mohitherapy) April 9, 2022