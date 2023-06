ऋतुराज गायकवाड़ की होने वाले पत्नी ने मैदान पर छुए धोनी के पैर, लिया आशीर्वाद, दिल छू लेगा VIDEO

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 खत्म होने के बाद से रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा के मैदान पर सबके सामने अपने पति के पैर छूने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रीवाबा जब जडेजा के पैर छू लेती हैं तो सीएसके के ऑलराउंडर उन्हें गले से लगा लेते हैं. इस वीडियो की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन इन सबके बीच चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बैटर ऋतुराज गायकवाड़ की होने वाली पत्नी उत्कर्षा पवार का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कहा जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के ट्रॉफी जीतने के बाद उत्कर्षा मैदान पर ही महेंद्र सिंह धोनी के पांव छू रही हैं. हालांकि, न्यूज 18 हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी रिकॉर्ड पांचवीं आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद अपने परिवारों और साथियों के साथ मैदान पर ही जश्न मना रहे हैं. इन सबके बीच में धोनी भी खड़े हुए. साथी खिलाड़ी और अन्य लोग धोनी को जीत की बधाई देते हैं. तभी उत्कर्षा वहां आती हैं. उत्कर्षा को देखकर धोनी उन्हें गले लगा लेते हैं, जिसके बाद वह माही के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हैं.

26 साल के ऋतुराज गायकवाड़ की होने वाली दुल्हनिया उत्कर्षा पवार का धोनी के प्रति यह सम्मान फैन्स का दिल जीत रहा है. फैन्स जमकर उत्कर्षा की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइन्स को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की.

Utkarsha (Mrs. Rutu) taking blessing of Dhoni ❤️. So Cute and Adorable pic.twitter.com/o5xH5RHMew

— Sai Vamshi Patlolla (@sai_vamshi21) June 1, 2023