नई दिल्ली. कोरोना के कारण पिछले साल टाले गए एशियन गेम्स इस साल सितंबर-अक्टूबर में चीन के ग्वांझू में खेले जाएंगे. इस बार क्रिकेट भी इन खेलों का हिस्सा है. बीसीसीआई ने एक दिन पहले एशियन गेम्स के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान किया था. वेस्टइंडीज दौरे पर गए ऋतुराज गायकवाड़ को एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है. उन्हें पहली बार कप्तानी मिली है. एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट के मुकाबले टी20 फॉर्मेट में 28 सितंबर से 8 अक्तूबर तक खेले जाएंगे. इसी दौरान वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका होगा. इसी वजह से एशियन गेम्स में युवा खिलाड़ियों से सजी टीम को भेजा जाएगा.

ऋतुराज गायकवाड़ एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाए जाने से खुश हैं. उन्होंने बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, बीसीसीआई, सेलेक्टर्स ने जो ये मौका दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार हूं. भारत के लिए खेलना भर ही गर्व से भर देता है और इतने बड़े इवेंट में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करना निजी तौर पर मेरे लिए बड़ी बात है. बाकी खिलाड़ी भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे.

A happy and proud @Ruutu1331 is excited to lead #TeamIndia at the #AsianGames pic.twitter.com/iPZfVU2XW8

