IND v WI 1st T20: IPL ऑरेंज कैपधारी को नहीं मिली प्लेइंग XI में जगह, लोगों ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) को वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. आईपीएल के 14वें एडिशन के ऑरेंज कैपधारी को चोटिल केएल राहुल (KL Rahul) की जगह टी20 स्क्वॉड में शामिल किया गया है. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और टीम प्रबंधन के सामने ओपनिंग में रुतुराज और ईशान किशन (Ishan Kishan) के तौर पर दो विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में सीरीज के पहले टी20 में रुतुराज पर ईशान को तरजीह दी गई. रुतुराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर देखकर उनके फैंस आग-बबूला हो गए. सोशल मीडिया पर फैंस बीसीसीआई को प्रतिभावान ओपनर के करियर को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं.

इससे पहले, विंडीज के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी रुतुराज गायकवाड़ स्क्वॉड में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें किसी भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला. रुतुराज ने आईपीएल के 14वें एडिशन में चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से खेलते हुए 16 मैचों में सबसे ज्यादा 635 रन बनाए थे. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया है. सीएसके ने इस खिलाड़ी को आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले रीटेन किया था.

सोशल मीडिया पर फैन ने लिखा, ‘ बीसीसीआई रुतुराज के करियर को बर्बाद कर रहा है.’ दूसरे फैन ने लिखा, ‘ बीसीसीआई, प्लीज ऑरेंज कैपधारी और महाराष्ट्र की ओर से सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का करियर खत्म ना करें.’ रुतुराज ने पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी ढेरों रन बनाए थे.

Bcci is ruining ruturaj carrier. Why are picking him if he doesn’t gonna selected #INDvWI pic.twitter.com/DfYc42k3TV

Well @BCCI ,team india management and our honourable skipper @ImRo45 ignored @Ruutu1331 yet another time . These stats aren’t enough to be the part of first 11 players of this nation

Well if you don’t want him to play then just release him nd let him play domestic#Ruturaj pic.twitter.com/7P9wyaohkC

— Sumit 🇮🇳 (@innocent2904) February 16, 2022