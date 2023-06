नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट का त्यौहार यानि आईपीएल 2023 का अंत हो चुका है. फाइनल मैच में अहमदाबाद की गूंज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि एमएस धोनी (MS Dhoni) की टीम ने रोमांचक जीत दर्ज कर ट्रॉफी जीत ली है. इस जीत के हीरो रहे रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) जिन्होंने अंतिम 2 गेंद में गुजरात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. मैच के बाद उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा अपने देसी अर्धांगिनी वाले अंदाज से काफी चर्चा में आ गईं. उन्होंने सबसे पहले तो मैदान में रवींद्र जडेजा के पैर छुए, उसके बाद उन्हें गले लगाया.

इसके बाद क्या था, चारो तरफ चर्चा थी कि ‘संस्कारी बहू हो तो ऐसी’. लेकिन अब एक नई बहू भी तेजी से वायरल हो रही है. जिसने शादी से पहले ही अपने संस्कार दिखा दिए. हम बात कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ की पत्नी उत्कर्षा पवार की. ऋतुराज और उत्कर्षा शादी के आज शाम शादी के बंधन में बंध चुके हैं. फाइनल मैच के बाद उत्कर्षा की ऋतुराज के साथ पहली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एमएस धोनी भी नजर आए. रिवाबा जडेजा के पैर छूने वाले वीडियो के बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर छा चुका है. जिसमें उत्कर्षा पवार ने एमएस धोनी के पार छूकर आशीर्वाद लिया.

Utkarsha (Mrs. Rutu) taking blessing of Dhoni ❤️. So Cute and Adorable pic.twitter.com/o5xH5RHMew

— Sai Vamshi Patlolla (@sai_vamshi21) June 1, 2023