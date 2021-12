एस श्रीसंत 9 साल बाद वापसी करने को तैयार, केरल टीम में शामिल

नई दिल्‍ली. अनुभवी तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (S Sreesanth) 38 साल की उम्र में एक बार फिर लाल गेंद क्रिकेट में वापसी करने को तैयार हैं. 2013 में आईपीएल में कथित स्‍पॉट फिक्सिंग मामले में फंसने के बाद से ही वो क्रिकेट से दूर थे. उन पर पहले लाइफटाइम बैन लगाया था, जिसे घटाकर बाद में 7 साल का कर दिया गया था. अब श्रीसंत को फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में केरल ने अपनी रणजी ट्रॉफी की 24 सदस्‍यीय टीम में जगह दी है.

श्रीसंत 9 साल के इंतजार के बाद क्रिकेट के इस फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं. उन्‍होंने 2013 में पिछला फर्स्‍ट क्‍लास मैच खेला था. ईरानी कप में शेष भारत के लिए वो मुंबई के खिलाफ मैदान पर उतरे थे.

केरल टीम में जगह मिलने के बाद श्रीसंत ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया और अपनी खुशी जाहिर की.

Feels great to be back after 9 years playing Ranji trophy for my lovely state really grateful to each and everyone of u,lots of love and respect.❤️#grateful #cricket #love #kerala #cricketer #ranjitrophy #redball #neverevergiveup #comeback #time #phoenix pic.twitter.com/huiNsFgC83

