IPL Mega Auction 2022: श्रीसंत की फिर हुई अनदेखी, अब इस टूर्नामेंट में खेलेंगे की भरी हुंकार

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (S Sreesanth) को लगातार दूसरी बार आईपीएल नीलामी से खाली हाथ लौटना पड़ा है. नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में अपना नाम देखकर 39 वर्षीय श्रीसंत बहुत खुश थे. श्रीसंत को आईपीएल में वापसी की आशा की किरण दिखने लगी थी. लेकिन आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) में इस पेसर को कोई खरीदार नहीं मिला. ऐसा पहली बार नहीं है, जब दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को खरीदने में किसी फ्रेंचाइजी ने रुचि नहीं दिखाई हो. पिछले साल भी श्रीसंत को किसी फ्रेंचाइजी ने अपने साथ जोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी.

बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय नीलामी के बाद एस श्रीसंत ने सोशल मीडिया पर केरल की रणजी ट्रॉफी ड्रेस में खुद की फोटो शेयर की. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में वापसी की उम्मीद जताई है. 2013 में आईपीएल में कथित स्‍पॉट फिक्सिंग मामले में फंसने के बाद से ही श्रीसंत क्रिकेट से दूर हैं. उन पर पहले लाइफटाइम बैन लगाया था, जिसे घटाकर बाद में 7 साल का कर दिया गया था. अब श्रीसंत को फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में केरल ने अपनी रणजी ट्रॉफी की 24 सदस्‍यीय टीम में जगह दी है.

Gods grace and lots of hard work and perseverance..thanks a lot to each and everyone of u for keeping faith in my ability..Great to be back in whites❤️🙏🏻✌🏻🇮🇳🏏just the beginning..gonna keep giving my very best every single moment ❤️🏏✌🏻💯#humbled #skyisnotthelimit #love #bcci pic.twitter.com/IfJLPzC1kU

— Sreesanth (@sreesanth36) February 13, 2022