VIDEO: श्रीसंत ने बताया कैसे धोनी ने पहचाना जोगिंदर का टैलेंट, ओएनजीसी के लिए करते थे यह काम

नई दिल्ली. आज ही के दिन यानि 24 सितंबर साल 2007 में भारतीय टीम ने एमएस धोनी (MS Dhoni) की अगुवाई में इतिहास रचते हुए आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. इस प्रतिष्ठित खिताब का गवाह जोहानिसबर्ग स्थित वॉन्डरर्स स्टेडियम बना था. फाइनल मुकाबले के आखिरी ओवर में पाक टीम को 13 रनों की दरकार थी. ग्रीन टीम के लिए अनुभवी बल्लेबाज मिस्बाह उल हक के साथ मोहम्मद आसिफ मैदान में टिके हुए थे. यहां कैप्टन धोनी ने सबको चौकाते हुए हरभजन सिंह की जगह जोगिंदर शर्मा के हाथ में गेंद थमा दी.

साल 2004 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले जोगिंदर शर्मा 2007 टी20 वर्ल्ड कप से पहले प्लेइंग इलेवन से अंदर बाहर होते रहे. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले घरेलू क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में वह जगह बनाने में कामयाब रहे. वर्ल्ड कप के शुरुआती मुकाबलों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था. हालांकि, धोनी ने इस तुरुप के इक्के को बड़े मुकाबलों के लिए बचाकर रखा था. फाइनल मुकाबले में उन्होंने कप्तान के निर्णय को सही भी साबित किया, और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

