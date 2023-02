SA20: जोंटी रोड्स ने जीत लिया दिल, VIDEO देख आपकी तबियत भी हो जाएगी खुश

नई दिल्‍ली. साउथ अफ्रीका में इन दिनों टी20 लीग (SA20) चल रही है. शुक्रवार को टूर्नामेंट के 25वें मैच में डरबन सुपर जायंट्स का सामना सनराइजर्स ईस्‍टर्न केप से था. मैच शुरू हुए कुछ देर ही हुई थी कि बारिश आ गई. पानी इतनी तेजी से आया कि ग्राउंड्समैन को विकेट कवर करने का मौका ही नहीं मिल पाया. मैदाकर्मियों की परेशानी को भापते हुए डग आउट में मौजूद डरबन सुपर जायंट्स के कोच जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) भी दौड़ कर मैदान में पहुंच गए. वह पूरी ताकत और फुर्ती के साथ विकेट ढकने के लिए ग्रांउड स्टॉफ की मदद करने लगे. स्‍टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोंटी की इस काम की सराहना की. इससे जुड़ा वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

डरबन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. मैच में 5.2 ओवर ही फेंक गए थे कि एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. ग्राउंड स्‍टॉफ कवर लेकर फौरन ही मैदान में पहुंचा. तेजी से गिर रहे पानी में पुरजोर कोशिश के बावजूद उन्‍हें पिच को कवर करने में दिक्‍कत आ रही थी.

They say 70% of the Earth is covered by water and the rest by Jonty Rhodes ¯\_(ツ)_/¯#SA20League #SA20onJioCinema #SA20onSports18 | @JontyRhodes8 pic.twitter.com/rUWo6a6xq3

— JioCinema (@JioCinema) February 3, 2023