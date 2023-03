VIDEO: कप्तान बनने के बाद बेटे ने ठोका पहला शतक, पिता ने खड़े होकर किया सलाम

नई दिल्‍ली. साउथ अफ्रीका 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज में वेस्‍टइंडीज पर क्‍लीन स्‍वीप हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है. जोहांसबर्ग में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्‍ट मैच में मेजबान टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक 356 रन की बढ़त हासिल कर ली और उसके 3 विकेट गिरना शेष है. तीसरे दिन महफ‍िल लूटने का काम किया साउथ अफ्रीका के कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा ने. बावुमा ने 275 गेंद में नाबाद 171 रन की पारी खेली. उन्‍होंने 7 साल के लंबे इंतेजार के बाद शतक जड़ा. बतौर कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा की यह पहली सेंचुरी है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद डीन एल्गर की जगह टेम्बा बावुमा को साउथ अफ्रीका टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था. बावुमा पहले अश्‍वेत अफ्रीकी हैं जो सभी फॉर्मेट में अफ्रीकी टीम की अगुआई कर रहे हैं. हालांकि, टेस्‍ट फॉर्मेट में लंबे अरसे से टेम्‍बा बावुमा के बल्‍ले से बड़ी पारी नहीं निकली थी. वेस्‍टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच में भी वह दोनों पारियों में बगैर खाता खोले आउट हो गए. जोहांसबर्ग से पहले बावुमा ने अपना आखिरी टेस्‍ट शतक जनवरी 2016 में इंग्‍लैंड के खिलाफ लगाया था.

Father of Temba Bavuma clapping for his son’s hundred ❤️#SAvWI #WIvSA pic.twitter.com/QrDuXy1xx6

