'सचिन सर, विराट भाई ने जो किया...', दिग्गजों से तुलना पर शुभमन गिल बोले- मैं तो कुछ नहीं

नई दिल्ली. शुभमन गिल के लिए ये साल अबतक शानदार बीता है. टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में गिल का बल्ला बोल रहा है. आईपीएल 2023 में तो गिल ने कोहराम ही मचा दिया. वो इस सीजन में अबतक 3 शतक ठोक चुके हैं. विराट कोहली ही ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल के एक सीजन में 4 शतक ठोके हैं. गिल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ के आईपीएल 2023 के फाइनल में विराट की बराबरी कर सकते हैं. इसी साल गिल ने वनडे में दोहरा शतक ठोकने के साथ ही टी20 में भी अपनी पहली सेंचुरी जड़ी है.

इस चमकदार प्रदर्शन के बाद से ही शुभमन गिल की तुलना विराट कोहली और पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर से होने लगी है. उन्हें भारतीय क्रिकेट का अलग सितारा माना जा रहा. लेकिन, शुभमन गिल ऐसा नहीं मानते. उनके मुताबिक, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने युवा खिलाड़ियों को जितना प्रेरित किया है, वो हर बात से परे है.

#WATCH | “…The generation that all of these people – Sachin sir (Tendulkar) sir, Virat (Kohli) bhai, Rohit Sharma – have inspired is beyond. Had we not won the ’83 World Cup, had there been a Sachin Tendulkar? No. Had we not won the 2011 World Cup, would I be as inspired?… pic.twitter.com/tY1L8eJxAD

— ANI (@ANI) May 29, 2023