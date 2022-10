अर्शदीप सिंह के दीवाने हुए क्रिकेट के 'भगवान', बताई कुछ ऐसी बातें जो गेंदबाज का जोश कर देंगी दोगुना

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप शुरुआत से पहले टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर वार्म अप मैच में शानदार जीत दर्ज की है. टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में ऐसी गेंदबाजी कि जिसने पूरा मैच ही बदल दिया. असल में ये ओवर मोहम्मद शमी को दिया गया था और उन्होंने इस ओवर में कहर बरपाते हुए 3 विकेट झटके. सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप में शमी को चोट की वजह से बाहर जसप्रीत बुमराह का सबसे सही रिप्लेसमेंट बताया है. साथ ही ‘गॉड ऑफ क्रिकेट’ ने युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह की भी जमकर तारीफ की है.

सचिन तेंदुलकर बाएं हाथ के इस युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप से काफी प्रभावित हैं. जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है. तेंदुलकर ने कहा कि अर्शदीप ने काफी उम्मीदें जगाई हैं और वह संतुलित गेंदबाज नजर आते हैं. मैंने उनमें जो कुछ भी देखा, मुझे वो प्रतिबद्ध खिलाड़ी लगे, क्योंकि जब आप किसी खिलाड़ी पर गौर करते हैं तो उसकी मानसिकता देखते हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में दिग्गज बल्लेबाज ने कहा, ”किसी खास रणनीति के लिए प्रतिबद्ध होना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना उसे तैयार करना. तेंदुलकर ने आगे कहा कि मुझे यह सबसे अच्छी बात लगी कि अगर अर्शदीप के पास कोई रणनीति है तो वह उसके प्रति प्रतिबद्ध रहता है और यह इस प्रारूप में बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बल्लेबाज ढीले और कुछ नए तरह के शॉट खेलते हैं. इसलिए यदि आपकी कोई रणनीति है तो उस पर पूरी तरह अमल करो.

जसप्रीत बुमराह का सबसे सही रिप्लेसमेंट कौन सा गेंदबाज? सचिन तेंदुलकर ने बताया नाम

VIDEO: लियाम लिविंगस्टोन ने जड़ा ऐसा छक्का, पाकिस्तानी गेंदबाज के उड़े ‘होश’

कोहली को MY LOVE कहने वाली कौन है यह खूबसूरत महिला? विराट संग फोटो शेयर कर इंटरनेट पर लगाई आग

स्पिनर के सेलेक्शन के लिए सचिन ने दिया सुझाव

भारत को अपने मैच मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड और पर्थ में खेलने हैं जहां की सीमा रेखा काफी बड़ी है. तेंदुलकर का मानना है प्लेइंग-XI में स्पिनरों का चयन करते समय मैदान का आकार ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने कहा,’आप अधिकतर उस दिशा में खेलते हैं, जहां गेंद टर्न हो रही हो कुछ बल्लेबाज होते हैं जो टर्न के विपरीत लगातार हिट करते हैं.

Arshdeep Singh signing the bat of a cricket fan, nice gesture from the star of bowling, he is truly a favorite of Indian fans. pic.twitter.com/UoUwNvuhqu

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 13, 2022