VIDEO: सचिन तेंदुलकर का भारत की हार पर बड़ा बयान, बताया सेमीफाइनल में किस वजह से हारी टीम इंडिया

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जहां पर उनका मुकाबला पाकिस्तान से 13 नवंबर यानि रविवार को होगा. भारत की हार पर लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान सामने आया है. उनके मुताबिक, ”भारत के टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हारने की वजह कम स्कोर था. सचिन ने कहा कि एडिलेड के मैदान पर 168 रन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मैदान अलग है और साइड बाउंड्री बहुत छोटी हैं.”

सचिन ने आगे कहा, ”मैं जानता हूं कि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल काफी निराशाजनक रहा था. अब हमें स्वीकार करना होगा कि हमने बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं बनाया है. यह हमारे लिए कठिन खेल था, बुरी और निराशाजनक हार थी. हम विश्व की नंबर 1 टी -20 टीम भी रहे हैं.” पूर्व कप्तान ने टीम का समर्थन करते हुए कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा हैं.

#WATCH | I know that the Semi Finals against England was very disappointing. Let’s accept that we did not put up a good total on the board. It was a tough game for us, a bad and disappointing defeat. We have been World number 1 T-20 side as well: Cricketer Sachin Tendulkar to ANI pic.twitter.com/zjT3SjwZ8l

— ANI (@ANI) November 12, 2022