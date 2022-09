बैट बदलते ही 'क्रिकेट के भगवान' ने जड़ा आसमानी छक्का, VIDEO देख बन जाएगा आपका दिन

नई दिल्ली. खेल जगत में ‘क्रिकेट के भगवान’ के रूप में मशहूर भारतीय पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए करीब एक दशक गुजर गया है. हालांकि मौजूदा समय में जारी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सीजन में वह अपने पुराने ही लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. प्रतिष्ठित सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की अगुवाई कर रहे सचिन का एक वीडियो 100 MB ने शेयर किया है. इस वीडियो में वह न्यूजीलैंड लीजेंड्स के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले मैदान में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं.

100 MB द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सचिन नेट में बल्लेबाजी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि उन्हें यहां एक अलग ही रणनीति के तहत बल्लेबाजी प्रैक्टिस करते हुए देखा गया. दरअसल मैदान में जब स्पिन गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आया तो उन्हें अपना बल्ला चेंज करते हुए आसमानी छक्का लगाते हुए देखा गया. वहीं जब उन्हें तेज गेंदबाज गेंदबाजी करने आया तो उन्हें दूसरे बल्ले से उसे रक्षात्मक ढंग से खेलने का प्रयास करते हुए देखा गया.

That lofted shot!

Watch the Master Blaster @sachin_rt smacking it in the nets. pic.twitter.com/LmFO2uw2dV

— 100MB (@100MasterBlastr) September 18, 2022