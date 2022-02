12 साल पहले आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर ने रचा था इतिहास, 147 गेंदों पर ठोक दिए थे 200 रन

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट के लिए आज (24 Feb) का दिन बेहद खास है. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने साल 2010 में आज ही के दिन वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच में डबल सेंचुरी ठोकी थी. अपने फैंस के बीच ‘भगवान’ का दर्जा हासिल करने वाले सचिन ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे. 36 वर्षीय सचिन ने यह विश्व कीर्तिमान दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के खिलाफ ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में बनाया था. दिग्गज बल्लेबाज सचिन ने प्रोटियाज टीम के खिलाफ नाबाद 200 रन की पारी खेली थी. उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान के सईद अनवर ( 194) और जिम्बाब्वे के चार्ल्स कॉवेंट्री (194) के वनडे में सबसे अधिक रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था.

सचिन तेंदुलकर ने 147 गेंदों पर अपनी डबल सेंचुरी पूरी की थी. उन्होंने यह रिकॉर्डतोड़ पारी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में खेली थी. सचिन की धामाकेदार पारी के दम पर भारत ने 50 ओवर में 3 विकेट पर 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के दम पर प्रोटियाज टीम 248 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया ने 153 रन से मुकाबले को अपने नाम कर घरेलू वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने में सफल रही थी. भारत की ओर से पेसर एस श्रीसंत ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए जबकि आशीष नेहरा, रविंद्र जडेजा और यूसुफ पठान को 2-2 विकेट मिले। तेंदुलकर को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था.

यह भी पढ़ें:India vs Sri Lanka: रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं प्रियांक पांचाल, जानें क्यों हो सकते हैं पहली पसंद

धोनी और अक्षय कुमार साथ-साथ… लोग बोले- जर्सी नंबर 7 के साथ खिलाड़ी नंबर वन

🗓️ #OnThisDay in 2010

The legendary @sachin_rt etched his name in the record books as he became the first batter to score a double ton in ODIs (Men’s). 🔝 👏 👍 🙌

Let’s relive that special knock from the batting maestro 🎥 🔽https://t.co/i9vCBxzhA6 pic.twitter.com/1LRbuYVe8K

— BCCI (@BCCI) February 24, 2022