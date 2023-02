आरपी सिंह ने बैटिंग करते हुए कर दिया था सचिन तेंदुलकर को आउट, सालों बाद मांगी सरेआम माफी

नई दिल्ली. सचिन तेंदुलकर ने पिछले महीने एक ट्वीट किया था- ‘पहली बार, स्ट्रैट ड्राइव मेरा पसंदीदा शॉट नहीं था.’ इस ट्वीट में मास्टर ब्लास्टर ने आरपी सिंह और आकाश चोपड़ा को भी टैग किया था. सचिन ने आखिर स्ट्रैट ड्राइव को लेकर ऐसा क्यों कहा था. इसके पीछे वजह हैं- आरपी सिंह. आरपी सिंह ने इसके लिए शो के दौरान सचिन तेंदुलकर से माफी भी मांगी थी. तो चलिए आपको बताते हैं कि यह पूरा माजरा क्या था. दरअसल, सितंबर 2006 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच डीएलएफ कप खेला गया था. इस दौरान आरपी सिंह ने बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया था. बैट्समैन ही बैट्समैन को आउट कर दिया… सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है.

दरअसल, भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मैच कै दौरान सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे और उनके ही साथी बल्लेबाज आरपी सिंह ने उन्हें रन आउट कर दिया था. शो के दौरान नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजों को आउट करने को लेकर चर्चा चल रही थी. इस चर्चा के दौरान आरपी सिंह ने कहा, ”गेंदबाजी करते समय मैंने कभी किसी भी बल्लेबाज को नॉन स्ट्राइकर एंड पर आउट नहीं किया, चाहे गेंद मेरे शरीर से ही लगकर क्यों ना गई हो, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए मैंने एक बार स्ट्रेट ड्राइव मारा और नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़ा खिलाड़ी मेरी वजह से रन आउट हो गया.”

इस पर आकाश चोपड़ा ने कहा, ”सचिन तेंदुलकर.” आकाश चोपड़ा तब आरपी सिंह को सचिन तेंदुलकर से माफी मांगने के लिए कहते हैं. इस पर आरपी सिंह कहते हैं, ”मैंने तब माफी मांगी थी. गेंद को इस तरह हिट करने के लिए माफ करे. कृपया मुझे माफ कर दीजिए.”

