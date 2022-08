सचिन तेंदुलकर ने पूरी की फैन्स की इच्छा, देखिए मजेदार VIDEO

नई दिल्ली. क्रिकेटरों के बाएं हाथ के होने के मौजूदा चलन ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है. उदाहरण के लिए, दाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ के रूप में खेल रहा है या फिर दाएं हाथ का बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह खेल रहा है. यह ट्रेंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इस तरह के वीडियो में सचिन तेंदुलकर को देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है. सचिन तेंदुलकर ने भी इस ट्रेंड में अपना हाथ आजमाया है.

इस महान बल्लेबाज ने गोल्फ खेलते हुए ट्विटर पर एक क्लिप साझा की, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. यह कोई रहस्य नहीं है कि तेंदुलकर दोनों हाथों से काम कर सकते हैं. भारत के पूर्व खिलाड़ी को गोल्फ को बाएं हाथ से खेलते हुए देखा जा सकता है, लेकिन एक गाड़ी के रियरव्यू मिरर के जरिये. और यही इस वीडियो का मजेदार ट्विस्ट है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ‘उन सबके लिए, जो मुझे बाएं हाथ से खेलते हुए देखना चाहते हैं.’ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्टार खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने भी बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए उनका एक फैन द्वारा बनाया गया वीडियो साझा किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है.

To all those who wanted to see me play left handed 😊🏌️ pic.twitter.com/4uoS8yzgug

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 3, 2022