VIDEO: सचिन तेंदुलकर ने मां को खिलाया सीजन का पहला आम, लिखा अनोखा कैप्शन, फैन्स बोले- सलाम

नई दिल्ली. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का अपने परिवार के साथ रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत है. सचिन अपने परिवार के हर सदस्य के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करते हैं. जहां उनकी पत्नी हर जगह उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है. वहीं, सचिन अपने भाई-बहनों और माता-पिता का पूरा सम्मान करते हैं. मां के साथ सचिन का रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास है. सचिन तेंदुलकर अपनी मां रजनी तेंदुलकर को अपनी जिंदगी का सबसे खास ज्यादा खास शख्स मानते हैं. वह अक्सर अपने इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट में इसका जिक्र करते हैं और एक बार फिर से उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में उनकी मां की क्या जगह है.

49 साल के सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से अपनी मां रजनी के साथ एक शानदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में सचिन की मां एक कुर्सी पर बैठी हैं और उनके सामने बहुत सारे भगवानों की तस्वीर और मूर्ति रखी हैं. तभी वहां सचिन आते हैं. उनके हाथ में एक प्लेट है, जिसमें कटे हुए आम रखे हैं. सचिन अपनी मां को आम खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं. इसके साथ ही सचिन इस वीडियो में अपनी मां से आम के स्वाद के बारे में पूछते हैं.

सचिन तेंदुलकर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है- ‘इस सीजन का पहला आम मेरे जीवन में बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत खास शख्स के साथ!’ सचिन तेंदुलकर ने इस कैप्शन में पूरे 15 बार वैरी शब्द का इस्तेमाल किया है. फैन्स सचिन तेंदुलकर के इस वीडियो और कैप्शन को काफी पसंद कर रहे हैं और मां के लिए उनके सम्मान और प्यार को सलाम भी कर रहे हैं.

Having this season’s first mango with a very very very very very very very very very very very very very very very special person in my life! pic.twitter.com/5xDgDeXKg5

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 26, 2023