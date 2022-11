VIDEO: सूर्यकुमार यादव ने किया अपनी कामयाबी का खुलासा, कहा- सचिन सर और विराट भाई से...

नई दिल्ली. दुनिया के नए मिस्टर 360 डिग्री बैटर सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को दूसरे टी20 मुकाबले में 51 गेंदों पर तूफानी अंदाज में 111 रन विस्फोटक पारी खेली. उनकी इस यादगार पारी की बदौलत टीम इंडिया के खिलाफ मेजबान न्यूजीलैंड को 65 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. अपनी खास बल्लेबाजी शैली की वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हो रहे सूर्यकुमार यादव ने अपनी कामयाबी के राज से पर्दा उठाते हुए बड़ी बात कही है. चहल टीवी पर युजवेंद्र चहल से बातचीत में बताया कि उनकी सफलता में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का का बड़ा योगदान रहा है.

दुनिया के नंबर वन टी20 बल्लेबाज सूर्या ने कहा, सचिन सर और विराट भाई से बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने कहा, “जब सचिन सर खेलते थे तो मैं फ्रेंचाइज में उनके साथ खेलता था, उनसे बहुत कुछ सीखा है. विराट भाई से हमेशा सीखता हूं, जब भी हम साथ में खेलते हैं’. इनसे सीखी हुई चीजें बल्लेबाजी में काफी मदद करती है, बहुत अच्छा लगता है.”

सचिन और विराट ने की सूर्या की जमकर तारीफ

न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलने के बाद भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने सूर्यकुमार यादव की जमकर तारीफ की. सचिन ने इस पारी के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि सूर्य से रात का आकाश जगमगा उठा है. क्या शानदार परफॉर्मेंस है सूर्यकुमार यादव’. वहीं विराट ने भी उनकी पारी की स्पीड की तुलना वीडियो गेम से करते हुए तारीफ की थी.

