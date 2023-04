शतक जड़ा तो अखबार वालों ने नहीं छापी तस्वीर, चिढ़ाने लगे दोस्त, सचिन तेंदुलकर ने याद किए पुराने दिन

नई दिल्ली. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) बेशक विश्व के महान बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने अपने नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स किए हैं, जो शायद ही कोई दूसरा बल्लेबाज दोहरा पाएं. हर कोई सचिन की प्रतिभा से वाकिफ था. लेकिन सचिन तेंदुलकर की लाइफ में एक ऐसा भी समय आया था, जब वह एक छोटी सी बात पर नाराज हो गए थे. इसका खुलासा उन्होंने खुद एक स्टेज शो में किया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा अपलोड किए गए एक विडियो में सचिन तेंदुलकर ने बताया कि स्कूल क्रिकेट में उन्होंने पहला शतक बनाया था. लेकिन उनकी तस्वीर अखबार में नहीं छपी थी और वह नाराज हो गए थे. सचिन ने कहा, “अखबार में मेरी सेंचुरी की खबर मेरी तस्वीर के बिना ही छपी थी. मैं काफी नाराज हो गया था. मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगे थे कि सबकी फोटो छपती है, लेकिन तेरी नहीं छपती. इसके बाद इस बारे में मैंने घर वालों से बातचीत की.”

VIDEO | “I was really upset…,” @sachin_rt recalls how he and his family reacted when he scored his first hundred in school cricket and it was covered in newspapers without a photo of him. pic.twitter.com/4sj4k7SqUJ

