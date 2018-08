अपने वचन के पक्के, वादों और इरादों में "अटल" हमारे अटल जी हमारे बीच नहीं रहे।

चाहे पोखरण हो या कारगिल, राष्ट्रनिर्माण में अटल जी का योगदान कृतज्ञता और सम्मान से याद किया जाएगा।



नेता और जनता, सभी के मन में बसते थे हमारे अटल जी। उनका निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। pic.twitter.com/LhvGeRLIv9



— Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) August 16, 2018



India is at a great loss today. Shri #AtalBihariVajpayee ji’s contributions to our nation have been innumerable. Thoughts and prayers go out to his loved ones.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 16, 2018



Asaman ko choo gaya, jo asmaan sa vishal tha, dharti mein simat gaya, jo mitti jaisa narm tha.

Kaun hai jo Atal reh paya zindagi bhar, Atal banke wo zindagi ko paa gaya.

Om Shanti #AtalBihariVajpayee ji 🙏🏼 pic.twitter.com/56Xi1sqzEf

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 16, 2018



One of the Greatest PM this Country has ever seen.A visionary, A poet, A statesman, A man who won over million hearts. Man who deserves nothing but respect.

Bharat Ratna #AtalBihariVajpayee is no more with us.His contribution for the motherland will inspire generations to come. pic.twitter.com/XhDk0WrNR5

— Vijender Singh (@boxervijender) August 16, 2018



India loses one of its great leaders. “ Gentle Giant” thats a wonderful way to remember him and his work. My deepest condolences . #ripvajpayee

— Viswanathan Anand (@vishy64theking) August 16, 2018



A sad day for the country, as we lose one of our greatest leaders. #AtalBihariVajpayee contributed so much for the betterment of the country. May his soul rest in peace 🙏🏻

— Anil Kumble (@anilkumble1074) August 16, 2018



One of India's Most Loved Prime Minister, a great poet and a wonderful statesman. We as a nation will miss you sir #AtalBihariVaajpayee ji 🙏🏼 Deepest condolences to admirers and loved ones . pic.twitter.com/BPQRUD8nLG

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 16, 2018



The Indian Cricket Team and BCCI condoles the sad demise of former India Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. Atalji dedicated his life in service of the nation.

— BCCI (@BCCI) August 16, 2018

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में भारतीय खेल जगत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर संवेदना प्रकट की.अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने उनके निधन की घोषणा की. वह इस अस्पताल में 11 जून को भर्ती हुए थे.राठौड़ ने ट्विटरपर लिखा, ‘अपने वचन के पक्के, वादों और इरादों में "अटल" हमारे अटल जी हमारे बीच नहीं रहे. चाहे पोखरण हो या कारगिल, राष्ट्रनिर्माण में अटल जी का योगदान कृतज्ञता और सम्मान से याद किया जाएगा. नेता और जनता, सभी के मन में बसते थे हमारे अटल जी. उनका निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है.’मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘भारत के लिए आज बहुत बड़ी क्षति हुई है. अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे देश के लिए अनगिनत योगदान रहा है. उनके चाहने वालों के लिए मेरी प्रार्थनाएं.’क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवाग ने ट्वीट किया, ‘आसमान को छू गया, जो आसमान सा विशाल था, धरती में सिमट गया, जो मिट्टी जैसा नर्म था. कौन है जो अटल रह पाया है जिंदगी भर, अटल बनकर वह जिंदगी को पा गया. ओम शांति! अटल बिहारी वाजपेयी जी.’ओलंपिक रजत पदक विजेता विजेन्दर सिंह ने कहा, ‘देश के महानतम प्रधानमंत्री में से एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे. एक दूरदर्शी, एक कवि, एक राजनेता, लाखों लोगों का दिल जीतने वाले. वह कुछ और नहीं सिर्फ सम्मान के हकदार हैं.मातृभूमि के लिए उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा.’शतरंज में पांच बार के विश्व चैम्पियन विश्वनाथ आनंद ने कहा, ‘भारत ने एक महान नेता खो दिया. ‘‘जेंटल जायंट’’ उनके और उनके काम को याद रखने का एक शानदार तरीका होगा. मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.'वाजपेयी तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने. वह पहली बार 1996 में 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने. उसके बाद 1998 से 1999 तक वह 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे. उसके बाद 1999 वह फिर प्रधानमंत्री बने और पांच साल तक इस पद पर रहे.पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कोच अनिल कुंबले ने लिखा, ‘देश के लिए बुरा दिन क्योंकि हमने अपने महानतम नेता को खो दिया. देश की बेहतरी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान बहुत ज्यादा है. उनकी आत्मा को शांति मिले.’पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘भारत के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री, एक महान कवि और अद्भुत राजनेता में से एक. अटल बिहारी वाजपेयी जी हम एक राष्ट्र के रूप में आपको याद करेंगे. आपके चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना.’बीसीसीआई ने भी इस करिश्माई नेता के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, ‘भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त करता है. अटल जी ने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया.’