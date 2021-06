सईद अजमल ने इंटरव्यू में दी गाली, कही ऐसी बातें... पूरी दुनिया में उड़ रहा है मजाक

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सईद अजमल (Saeed Ajmal Funny Interview) ने अपने क्रिकेट करियर में कई बल्लेबाजों को अपने दूसरा में फंसाया. अपनी स्पिन के जादू से उन्होंने कई बार पाकिस्तान को मैच जिताया लेकिन अब इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके बाद पाकिस्तान और उनका जमकर मजाक बन रहा है. सईद अजमल ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें वो गलत अंग्रेजी बोलते नजर आए. यही नहीं उन्होंने इंटरव्यू के दौरान गाली भी दे दी.



उस्मान ख्वाजा ने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और उन्होंने पूर्व ऑफ स्पिनर सईद अजमल का इंटरव्यू लिया. सईद अजमल की अंग्रेजी कमजोर है लेकिन इसके बावजूद वो इंटरव्यू देने को तैयार हो गए. उस्मान ख्वाजा ने सईद अमजल से उनपर लगे बैन पर सवाल पूछा जिसके बाद ये ऑफ स्पिनर आईसीसी पर बरस पड़ा. अजमल अंग्रेजी में जवाब देते-देते इतने जोश में आ गए कि उन्होंने गाली तक दे दी.



Just woke up to watch @Realsaeedajmal interview explaining the dosra.The best explanation of the dosra that couldn’t be explained by Saeed Ajmal. 😂 but I love you brother. I’m looking forward to hear the teesra explanation….. pic.twitter.com/GPan1Eupr8