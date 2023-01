VIDEO: सईद अनवर का दावा, विदेशी क्रिकेटर ने हिंदुओं को बनाया मुसलमान, भारत से है खास नाता

नई दिल्ली. सईन अनवर (Saeed Anwar) की गिनती दुनिया के दिग्गज बैटर्स में होती है. उन्होंने वनडे में भारत के खिलाफ 194 रन की बड़ी पारी भी खेली थी. 2001 में उन्हें बड़े सदमे से गुजरना पड़ा. उनकी बेटी की बीमारी से मौत हो गई थी. इसके बाद अनवर बदल गए और वे घूम-घूम कर इस्लाम का प्रचार करने लगे. इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें उन्होंने दावा किया है कि साउथ अफ्रीका के मुस्लिम क्रिकेटर हाशिम अमला (Hashim Amla) ने कई हिंदुओं को मुसलमान बनाया. उनके दावे के बाद सोशल मीडिया पर उनका फेवर और विरोध दोनों शुरू हो गया है.

सईद अनवर वीडियो में यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वर्ल्ड कप में कितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं. अल्लाह ने वर्ल्ड कप को जरिया बनाया. हाशिम अमला हमारा क्रिकेटर है. उन्होंने शाहिद अफरीदी का नाम लेते हुए कहा कि अमला ने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया है. एक हिंदु खानदान पूरा मुसलमान हो गया. मोहम्मद यूसुफ कितने लोगों का जरिया बना. इस वीडियो को लेकर लोग और फैंस अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

India invites Hashim Amla to make money in IPL. Amla returns favour by converting Hindus to Islam.

Reveals Pak captain Saeed Anwar

Check our thread on #CricketJihad in next tweet pic.twitter.com/C5jVAiSyGO

— Pakistan Untold (@pakistan_untold) January 12, 2023