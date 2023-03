टैप बॉल क्रिकेट से की शुरुआत, अब बाबर आजम की करेगा छुट्टी! 'नो लुक' शॉट दिलाता है सूर्यकुमार यादव की याद

नई दिल्ली. पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन में चौके-छक्कों की जमकर बरसात हो रही है. हर मैच में टी20 का कोई रिकॉर्ड टूट रहा है. इस सीजन में कई युवा खिलाड़ियों ने भी अपने खेल से प्रभावित किया है. इसी में से एक 20 साल के सलामी बैटर सैम अयूब (Saim Ayub). जो पीएसएल के इस सीजन में बाबर आजम की टीम पेशावर जाल्मी से खेल रहे हैं. सैम अयूब ने पाकिस्तान सुपर लीग में अबतक खेले 10 मैच में 167 की स्ट्राइक रेट से 309 रन ठोके हैं. सैम का स्ट्राइक रेट अपने कप्तान बाबर आजम (146) से भी बेहतर है.

इसी प्रदर्शन के दम पर सैम अयूब को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 की सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में चुना गया है. इस सीरीज के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की सलामी जोड़ी को आराम दिया गया है. बाबर के स्थान पर सैम ही अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में ओपनिंग करेंगे.

सैम ने टैप बॉल क्रिकेट से की शुरुआत

सैम अयूब ने पाकिस्तान के कई बड़े खिलाड़ियों की तरह टैप बॉल क्रिकेट से शुरुआत की है. वो घर में सबसे छोटे हैं. उनसे बड़ा भाई भी क्रिकेट खेलता था. पिता ने क्रिकेट को लेकर सैम की दीवानगी देखते हुए उन्हें कम उम्र में ही खेल की बारीकियां सीखने के लिए एकेडमी में डाल दिया था. यहीं से उनके प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने की शुरुआत हुई.

6 महीने पहले किया था फर्स्ट क्लास डेब्यू

सैम अयूब पहले ऐज ग्रुप क्रिकेट खेले. फिर पाकिस्तान की अंडर-19 टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला और पिछले साल सितंबर में सैम ने सिंध की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. अपनी पहली ही पारी में सैम ने 71 रन ठोक डाले थे, वो भी महज 96 गेंद में. इसी एक पारी से सैम ने अपनी प्रतिभा दिखा दी थी. सैम ने अब तक 10 फर्स्ट क्लास मैच में 516 रन बनाए हैं. वहीं, 31 टी20 में 148 के स्ट्राइक रेट से 867 रन ठोके हैं.

He is a treat to watch 👏pic.twitter.com/gsXi4scePy

— Peshawar Zalmi (@PeshawarZalmi) March 10, 2023