PAK vs AFG T20: पाकिस्तान के लिए 4 खिलाड़ियों ने किया डेब्यू, बाबर आजम की छुट्टी करने वाला भी शामिल!

नई दिल्ली. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शारजाह में 3 टी20 की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. इस सीरीज के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रउफ और शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया है और शादाब खान की कप्तानी में पूरी नई टीम इस सीरीज के लिए चुनी गई है.

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में एक-दो नहीं, बल्कि 4 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया है. इसमें सलामी बैटर सैम अयूब, मध्य क्रम के बल्लेबाज तैयब ताहिर, तेज गेंदबाज जमान खान और एहसानुल्लाह शामिल हैं. पाकिस्तान के पहले टी20 को हटा दें तो इससे पहले 4 से अधिक खिलाड़ियों ने कभी डेब्यू नहीं किया है.

सैम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम की टीम पेशावर जाल्मी की तरफ से ही खेले थे और उनके साथ पारी की शुरुआत की थी. लेकिन, बाएं हाथ के इस बैटर ने बाबर के 145 के स्ट्राइक रेट के मुकाबले 165 के स्ट्राइक रेट से रन ठोके थे. सैम ने बाबर के बराबर 5 अर्धशतक ठोके थे.

The four debutants receiving their T20I caps #AFGvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/mhhOiTteQn

