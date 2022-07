PAK vs SL: 18 मैच में 5 शतक...8 फिफ्टी, 25 विकेट भी झटके; अब पाकिस्तान के लिए किया टेस्ट डेब्यू

नई दिल्ली. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच गॉल में दो टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. इस टेस्ट के लिए श्रीलंका ने दो बदलाव किए हैं. पथुम निशांका और कामिंदु मेंडिस के स्थान पर प्लेइंग-XI में ओशादा फर्नांडो और धनंजय डिसिल्वा को शामिल किया गया है. वहीं, पाकिस्तान की तरफ से 28 साल के ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने टेस्ट डेब्यू किया है. सलमान ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ हुए अभ्यास मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था. कप्तान बाबर आजम के अलावा वो इकलौते खिलाड़ी थे, जिसने पाकिस्तान के लिए इस मैच में अर्धशतक ठोका था. उन्होंने 1 विकेट भी लिया था.

सलमान ने बीते कुछ सालों में पाकिस्तान की घरेलू कायदे आजम ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है. इसी के कारण उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की टीम में जगह मिली और अब उन्होंने डेब्यू किया. इस दाएं हाथके बल्लेबाज ने 2019-20 सीजन से 18 मैच में 56.19 की औसत से 1,629 रन बनाए. उन्होंने पांच शतक और आठ अर्धशतक भी ठोके. बल्ले के साथ-साथ सलमान ने गेंद से भी कमाल दिखाया और अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से 25 विकेट झटके.

सलमान को युसूफ ने डेब्यू कैप सौंपी

सलमान ने अब तक 68 फर्स्ट क्लास मैच में 11 शतक और 22 अर्धशतक की बदौलत 4 हजार से अधिक रन बनाए हैं. उन्होंने 88 विकेट भी लिए हैं. वो 2 बार पारी में 4 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. सलमान को टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद युसूफ ने डेब्यू कैप सौंपी. इस मौके पर उन्होंने कहा, “हर उभरते खिलाड़ी का सपना पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का होता है. अल्लाह आपको सफलता दे. हम सभी आपके साथ हैं.”

️ “A dream for any budding cricketer to play Test cricket”

“A feeling that cannot be described”

Pakistan’s Test cap No.247 @SalmanAliAgha1 is excited to don the golden star on his chest

: https://t.co/K6nEq5ST2a#SLvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/M1PK94KN7G

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) July 16, 2022