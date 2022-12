मैं टीवी पर ऑक्शन देखूंगा और कहूंगा बोली लगाते रहो... CSK के पूर्व खिलाड़ी ने Mini Auction से पहले क्यों कहा ऐसा? समझिए

नई दिल्ली: आईपीएल 2023 (IPL 2023) की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 23 दिसंबर को मिनी ऑक्शन (Mini Auction) का आयोजन कोच्चि में किया जाएगा. इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुर्रन (Sam Curran) भी इस साल आईपीएल में नजर आएंगे. कुर्रन ने आईपीएल डेब्यू किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से किया था. फिर वह महेंद्र सिंह धोनी की नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेले. आईपीएल ऑक्शन से पहले उन्हें अच्छी डील मिलने की उम्मीद है.

सैम कुर्रन ने टेलीग्राफ क्रिकेट के एक वीडियो में कहा, ‘मैं पिछले साल भी ऑक्शन में था. आपको आपके बेस प्राइस से आगे बढ़ना होता है. मैं शुक्रवार को टीवी पर ऑक्शन देखूंगा तो यहीं कहूंगा की बोली लगाते रहो’.

सैम ने आगे कहा, ‘सबसे पहले आप पर बोली लगनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि मुझे इस साल अच्छी रकम मिलेगी. मुझे लगता है कि मैं बेन स्टोक्स और कुछ अन्य ऑलराउंडर्स के साथ एक ही ब्रैकेट में हूं. इसलिए वहां कुछ भी हो सकता है.’

