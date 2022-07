श्रीलंका को वर्ल्ड चैम्पियन वाला खिलाड़ी भी राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर सड़कों पर उतरा, लिखा-शांति से पद छोड़ दो

नई दिल्ली. सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. अब खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारी श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर में घुस गए हैं. ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इसके बाद राजपक्षे अपने घर से भाग गए हैं. स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति राजपक्षे के घर के भीतर बने स्वीमिंग पूल में नहाते नजर आ रहे हैं. वहीं, प्रदर्शनकारी कोलंबो स्थित राष्ट्रपति कार्यालय के भीतर भी दाखिल हो चुके हैं. इससे जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

इस बीच, श्रीलंका को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने वाले पूर्व ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलंबो के राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर लोगों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं. जयसूर्या ने भी राष्ट्रपति से इस्तीफे देने की मांग की है. उन्होंने खुद इस प्रदर्शन से जुड़ी कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा, “मैं हमेशा ही श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा हूं. जल्द ही हम जीत का जश्न मनाएंगे. यह प्रदर्शन बिना हिंसा के जारी रहना चाहिए.”

📸 Protesters cool down in President’s swimming pool after storming his official residence in Fort. pic.twitter.com/jROaa4NDWy

