IND vs WI T20: टीम इंडिया में अचानक धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री, फिर भी रोहित को वेस्टइंडीज से डर!

नई दिल्ली. वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया की नजर टी20 में भी इसी कारनामे को दोहराने पर है. दोनों देशों के बीच 5 टी20 की सीरीज का पहला मैच आज(29 जुलाई) को त्रिनिदाद में भारतीय समय के मुताबिक, रात 8 बजे से खेला जाएगा. हालांकि, इस मैच से पहले ही टीम इंडिया में एक धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री हुई है. यह बल्लेबाज हैं संजू सैमसन. संजू वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा थे. लेकिन, टी20 टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया था. लेकिन, केएल राहुल के टी20 सीरीज के लिए भी फिट नहीं होने के कारण संजू को टी20 स्क्वॉड में शामिल किया गया है.

बता दें कि केएल राहुल टी20 सीरीज के लिए चुने गए थे. लेकिन, उनके फिटनेस टेस्ट में पास होने के बाद ही टीम इंडिया में एंट्री होती. लेकिन, उससे पहले ही उन्हें कोरोना हो गया. इसी वजह से राहुल को 7 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ा. बाद में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई कि राहुल को बीसीसीआई ने और आराम करने की सलाह दी है. ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, सैमसन को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मौका मिल गया. हालांकि, बीसीसीआई की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

संजू ने वनडे सीरीज में 72 रन बनाए थे

संजू का वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. उन्होंने 3 मैचों में कुल 72 रन बनाए. इसमें एक अर्धशतक शामिल है. इसके बावजूद कप्तान रोहित शर्मा औऱ कोच हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उन पर भरोसा जताया और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका दिया. अब संजू को इस मौके का फायदा उठाना होगा.

वेस्टइंडीज की ताकत का हमें अंदाजा: रोहित

इस बीच, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा, “अब सीरीज का और इंतजार नहीं कर सकता. हमें पता है कि यह सीरीज हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाली है. वेस्टइंडीज की टीम को टी20 क्रिकेट खेलना पसंद है. इस फॉर्मेट में कैरेबियाई टीम का प्रदर्शन हमेशा से ही अच्छा रहा है. हमें वेस्टइंडीज की ताकत का अंदाजा है. लेकिन, हमारी टीम भी पूरी तरह तैयार है. हम हर सीरीज के लिए कुछ टारगेट सेट करते हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ भी हमारा लक्ष्य तय है. हम अतीत के बारे में नहीं सोच रहे. पहले हमने भले ही वेस्टइंडीज को हराया है. लेकिन, फिलहाल, हम इसी सीरीज पर अपना पूरा ध्यान लगा रहे और एक बार में सिर्फ एक ही मैच के बारे में सोच रहे हैं.”

