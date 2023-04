VIDEO: संजू सैमसन ने ग्लव्स पहने हुए ही किया थ्रो, उड़ी गिल्लियां, LSG का 16 करोड़ का खिलाड़ी हुआ रन आउट

नई दिल्ली. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच चल रहे आईपीएळ 2023 के दौरान कप्तान संजू सैमसन ने अपने विकेटकीपिंग स्किल्स का एक शानदार नजारा पेश किया. 28 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने ग्लव्स पहले हुए ही एक हाथ से ही शानदार तरीके से निकोलस पूरन को रन आउट किया. संजू सैमसन का यह रनआउट बेहद शानदार रहा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

संजू सैमसन द्वारा किए गए इस रन आउट की फैन्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. फैन्स संजू के इस रन आउट को धोनी के साथ भी जोड़ रहे हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का मैच नंबर 26 जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया था.

संदीप शर्मा ने संदीप शर्मा ने ऑफ स्टंप के ठीक बाहर एक लंबी गेंद फेंकी, क्योंकि क्रुणाल पंड्या इसे स्विंग कराना चाह रहे थे लेकिन चूक गए. इसके बाद निकोलस पूरन ने उन्हें बाय के रूप में एक रन के लिए इशारा किया, लेकिन संजू सैमसन ने इसे ग्लव्स के साथ ही लपका और स्टम्प्स की तरफ गेंद फेंक दी. पूरन क्रीज पार नहीं कर पाए और रन आउट हो गए.

Brilliant keeping by captain cool #SanjuSamson to get Pooran out. #RRvLSG #RajasthanRoyals pic.twitter.com/M8ofJci3YX

— Roshmi 💗 (@CricketwithRosh) April 19, 2023