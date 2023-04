VIDEO: बाज की तरह गेंद पर झपटे सैमसन, अद्भुत कैच देख लोगों की खुली की खुली रह गई आंखें

नई दिल्ली. संजू सैमसन (Sanju Samson) की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. आरआर ने आईपीएल 2023 (IPL 2023) का अपना तीसरा मुकाबला शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला. इस मुकाबले में टीम को 57 रन से बड़ी जीत मिली. मैच के दौरान कप्तान सैमसन बल्ले से तो फ्लॉप रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी और विकेटकीपिंग से लोगों का दिल जितनी में कोई कोताही नहीं बरती.

मैच के दौरान का एक वीडियो आईपीएल के आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में उन्होंने हवा में छलांग लगाते हुए शानदार कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया है. दरअसल, यह वाकया दिल्ली की बल्लेबाजी के दौरान पहले ही ओवर में देखने को मिला. आरआर के लिए पहला ओवर तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट डाल रहे थे. वहीं उनके सामने बल्लेबाजी के लिए पृथ्वी शॉ खड़े थे.

