Video: संजू सैमसन की बेरहम बल्लेबाजी, हैट्रिक लेने वाले राशिद खान को रुलाया, लगातार जमाए इतने सारे छक्के

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला पिछले सीजन की उप विजेता राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 7 विकेट पर 177 रन का स्कोर खड़ा किया. जवाब में राजस्थान की टीम ने 19.2 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य हासिल किया. कप्तान संजू सैमसन ने 60 जबकि शिमरोन हेटमायर ने नाबाद 56 रन बनाए.

रविवार 16 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग में वो मुकाबला खेला गया जिसका इंतजार दोनों ही टीमों के फैस को था. पिछले सीजन की विजेता और उप विजेता का आमना सामना था और मैच एकदम धमाकेदार रहा. गुजरात की टीम ने 171 रन बनाने के बाद राजस्थान की टीम शुरुआत में 2 विकेट निकालकर दबाव बनाया लेकिन कप्तान ने आकर ऐसी बल्लेबाजी की जिसने मैच पलट दिया. संजू सैमसन ने 32 गेंद पर 6 छक्के जमाते हुए 60 रन बनाए.

