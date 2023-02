सरफराज अहमद ने चुना बेस्ट पाकिस्तानी कप्तान, बोले- किसी को नाराज करने से बेहतर है...

नई दिल्ली. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने खुद को सर्वश्रेष्ठ पाकिस्तानी कप्तान चुना है. सरफराज अहमद ने 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पर पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत में ‘मैन इन ग्रीन’ की कप्तानी की थी. दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान लगभग चार साल के अंतराल के बाद पाकिस्तानी टेस्ट टीम में शानदार वापसी की है. सरफराज ने खुद, वर्तमान कप्तान बाबर आजम और पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान अजहर अली में खुद को चुना है.

सरफराज खान उस पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी थे, जिसने 2006 में अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब जीता था. सरफराज ने 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमान संभाली थी. उन्होंने 13 टेस्ट, 50 वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है. उन्होंने 4 टेस्ट, 28 वनडे और 29 टी20 इंटरनेशनल मैचों में जीत हासिल की है. वह पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, जिसने 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को 180 रनों से हराया था.

‘जसप्रीत बुमराह अगर जोफ्रा आर्चर के साथ 7 मैच नहीं खेलेंगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी’

VIDEO: सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी दिग्गज की निकाल दी हेकड़ी, 4 छक्के में उड़ा दिए होश

विकेटकीपर-बल्लेबाज पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कप्तानी कर रहे हैं. हाल ही में एक टीवी शो के दौरान जब उनसे पूछा गया कि बाबर आजम, अजहर अली और सरफराज अहमद में से कौन बेहतर कप्तान है, तो उन्होंने खुद को चुना. अपना नाम लेते हुए सरफराज ने आगे कहा, ”किसी को नाराज करने से बेहतर है कि अपना नाम ले लो.” सोशल मीडिया पर सरफराज का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Sarfaraz Ahmed picks himself as the best Pakistan captain over Babar Azam and Azhar Ali 😅👏 #HBLPSL8pic.twitter.com/spUmkWozQk

— Farid Khan (@_FaridKhan) February 22, 2023