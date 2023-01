नई दिल्‍ली. ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार होने के बाद अनिश्चित काल के लिए भारतीय टीम से बाहर हो गए हैं. अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि कबतक पंत (Rishabh Pant) की वापसी होगी. हालांकि एक बात तो स्‍पष्‍ट है कि अगले महीने भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच होने वाली टेस्‍ट सीरीज में यह विकेटकीपर बैट्समैन उपलब्‍ध नहीं रहेगा. वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से भारत के लिए यह सीरीज बेहद अहम है. हर हाल में टीम इंडिया को 3-1 से सीरीज अपने नाम करनी होगी. ऐसे में यह सवाल उठता है कि ऋषभ पंत जैसे मैन विनिंग विकेटकीपर बैट्समैन की जगह टीम इंडिया में इस वक्‍त कौन ले सकता है. फैन्‍स रणजी स्‍टार सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को उनके स्‍थान पर देखना चाहते हैं.

शानदार फॉर्म में है सरफराज

तमिलनाडु के खिलाफ जारी रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दौरान सरफराज खान ने बुधवार को नौ चौकों और एक छक्‍के की मदद से 162 रन की पारी खेली. सरफराज इस वक्‍त अपने करियर की सर्वश्रेष्‍ठ फॉर्म में हैं. इस मुकाबले से पहले तक वो 34 फर्स्‍ट क्‍लास मैच मुंबई के लिए खेल चुके हैं, जिनमें 25 साल का यह विकेटकीपर बैट्समैन 3175 रन ठोक चुका है. इस दौरान उनका औसत 77 से अधिक का है. साल 2019-20 सीजन के दौरान एक मुकाबले में वो तिहरा शतक भी ठोक चुके हैं.

Sarfaraz Khan hits yet another century for Mumbai,this time in low scoring game against a good TN side. He averages a Bradmanesque 77 plus in 34 games with 12 centuries.He would be my reserve middle order pick against Aus in home series,esp as he is brilliant against spin! @BCCI

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) January 4, 2023