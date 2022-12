Sarfaraz Khan Century: सरफराज खान प्रचंड फॉर्म में ... जड़ा 11वां शतक.. 3000 रन भी किए पूरे

नई दिल्ली. सरफराज खान (Sarfaraz Khan) भारतीय घरेलू क्रिकेट में बड़ा नाम हैं. 25 साल का यह युवा बैटर पिछले कुछ समय से गजब के फॉर्म में हैं. सरफराज इस समय रणजी ट्रॉफी मुकाबले खेल रहे हैं. हैदराबाद (Mumbai Vs Hyderabad) के खिलाफ बीकेसी अकादमी में जारी रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) ग्रुप मुकाबले के दूसरे दिन सरफराज ने मुंबई की ओर से खेलते हुए शानदार शतक जड़ा.

सरफराज खान ने इसके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3000 रन भी पूरे कर लिए. उन्होंने 47 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है. दाएं हाथ के बैटर सरफराज के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का यह 11वां शतक है. सरफराज के नाबाद शतक और कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के दोहरे शतक के दम पर मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ पहली पारी में 600 का आंकड़ा पार कर लिया है.

11th first class hundred for Sarfaraz Khan. He continues to pile up runs for fun. Mumbai: 589/4#MUMvHYD #RanjiTrophy pic.twitter.com/YEZEBfbhsz

