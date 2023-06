नई दिल्ली. भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नए तरीके से शुरुआत करने की फिराक में है. फाइनल (WTC Final) में ऑस्ट्रेलिया से करारी हार मिलने के बाद टीम को गहरा घाव मिला है. वेस्टइंडीज के खिलाफ (IND vs WI) दो टेस्ट सीरीज से रोहित शर्मा एंड कंपनी नई शुरुआत करेगी. बीसीसीआई (BCCI) ने इस सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, जो कुछ प्लेयर्स को भारी दर्द दे गया है. जिसमें से एक नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सिकंदर सरफराज खान (Sarfaraz Khan) का भी है. सरफराज ने बीसीसीआई की लगातार तीसरी बार नजरअंदाजगी से इमोशनल कर देने वाला वीडियो शेयर किया है.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली भी पीछे हो गए. ये वही आंकड़े हैं जो सरफराज के सेलेक्शन से गुस्साए फैंस बीसीसीआई को दिखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन बीसीसीआई की आंखे सरफराज खान के लिए बंद मालूम होती हैं. वेस्टइंडीज दौरे पर सेलेक्ट न होने पर फैंस का पारा एक बार फिर चढ़ चुका है, वे अनफेयर सेलेक्शन के लिए लगातार बीसीसीआई की आलोचना कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ सरफराज एक बार फिर इससे इमोशनल नजर आए हैं, इसका अंदाजा उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी से लगाया जा सकता है. उन्होंने उरी मूवी के एक मोटिवेशनल गाने के साथ अपने आंकड़ों के साथ उस पारी को शेयर किया है जहां वह अपना शतक पूरा करते नजर आ रहे हैं. उनके इस वीडियो से समझा जा सकता कि वह लगातार तब तक लड़ते रहेंगे जब तक बीसीसीआई का दरवाजा उखाड़ नहीं लेते.

Sarfaraz Khan’s latest Instagram Story after he wasn’t selected for West Indies Tests. 👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/ITzJMl7QUD

