नई दिल्ली. पाकिस्तान के बाएं हाथ के बैटर सऊद शकील ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अर्धशतक जड़ते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपने करियर के शुरुआती 7 मैच में 50 प्लस स्कोर करने वाले पहले बैटर बन गए हैं. विराट कोहली और बाबर आजम भी ये कारनामा नहीं कर पाए थे. इससे पहले, भारत के सुनील गावस्कर, पाकिस्तान के सईद अहमद, वेस्टइंडीज के बासिल बुचर और न्यूजीलैंड के बर्ट सटक्लिफ ने करियर के पहले 6 टेस्ट में अर्धशतक जमाया था.

सऊद शकील को पाकिस्तान का कोहली भी कहा जाता है. जिस तरह की निरंतरता कोहली की बल्लेबाजी में हैं. सऊद ने भी अबतक वैसा ही प्रदर्शन किया है. उनका जश्न मनाने का अंदाज भी काफी हद तक कोहली से मेल खाता है. सऊद श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में 110 गेंद में 57 रन की पारी खेलकर आउट हुए. इस पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए.

First batter in Test history to make a 5️⃣0️⃣+ score in each of his first 7️⃣ matches

Mr Consistent @saudshak #SLvPAK pic.twitter.com/BKDPYOMIO6

