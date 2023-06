नई दिल्ली. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी ‘द एशेज’ 2023 का पहला टेस्ट मुकाबला 16 जून से बर्मिंघम में खेला जा रहा है. बर्मिंघम टेस्ट के आखिरी दिन दोनों टीमों के पास जीत हासिल करने की 50-50 परसेंट संभावना बनी हुई है. इस बीच ऑस्ट्रेलियाई उम्मीदों को स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ने बड़ा झटका दिया है. कंगारू टीम के लिए दूसरी पारी में नाइटवॉचमैन के रूप में बल्लेबाजी करने उतरे स्कॉट बोलैंड (Scott Boland) को ब्रॉड ने एक खूबसूरत गेंद पर कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

कैच आउट हुए बोलैंड:

इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने पारी का 38वां ओवर एक उम्मीद के साथ स्टुअर्ट ब्रॉड को थमाया. ब्रॉड भी अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरे. उन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप को निशाना बनाते हुए डाला. यहां कवर ड्राइव लगाने के प्रयास में बोलैंड विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो के हाथों विकेट के पीछे लपके गए. दूसरी पारी में पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बोलैंड ने कुल 40 गेंदों का सामना किया. इस बीच दो चौके की मदद से 20 रन बनाने में कामयाब रहे.

Stuart Broad gets England’s first wicket of day five ☝️#Ashespic.twitter.com/kwdRK7CJ9c

— The Cricketer (@TheCricketerMag) June 20, 2023