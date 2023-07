नई दिल्ली. क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां बड़े-बड़े रिकॉर्ड टूटते हैं. लेकिन बड़े मंच पर 6 गेंद में 6 छक्के मारने का कारनामा हर किसी के बस की बात नहीं है. लेकिन अब ऐसे भी बल्लेबाज सामने आ चुके हैं जिन्होंने 6 गेंद पर 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इसमें पहला नाम ऋतुराज गायकवाड़ का है जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में तहलका मचा दिया. उन्होंने 6 गेंद में 7 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया था लेकिन अब एक अफगानिस्तान के 21 वर्षीय बैटर ने यह रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.

अफगानिस्तान के युवा बल्लेबाज का नाम सेदिकुल्लाह अटल है. इस खिलाड़ी ने काबुल के अयोबी क्रिकेट स्टेडियम में अविश्वसनीय अंदाज में बल्लेबाजी की. अटल ने शाहीन हंटर्स की तरफ से ये कारनामा किया. इतना ही नहीं, उन्होंने महज 56 गेंद में 118 रन की तूफानी पारी को अंजाम दिया. स्पिन गेंदबाज आमिर जजई के 19वें ओवर में 48 रन आए. पहली गेंद नो बॉल थी जिसपर सनसनीखेज छक्का अटल ने ठोक दिया. इसके बाद उन्होंने 5 वाइड बॉल फेंकी, उसके बाद आया छक्कों का तूफान. अगली 6 गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने लगातार 6 छक्के लगा दिए.

