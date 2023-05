MI vs GT: सूर्यकुमार यादव ने राशिद को दी थी खुली चेतावनी, फिर वानखेडे में लड़ी जंग, आतिशी शतक से पूरा किया चैलेंज

नई दिल्ली. आईपीएल का 16वां सीजन प्लेऑफ के करीब पहुंचने के साथ और भी रोमांच से भरा नजर आ रहा है. इस सीजन अभी तक 4 शतकीय पारियां देखने को मिली हैं. इस लिस्ट में अब मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का नाम भी शामिल हो चुका है. शुरुआती 5 मैच तक स्काई अपनी लय तलाशते नजर आए थे. लेकिन अब वह विरोधी टीमों के लिए कयामत बनकर सामने आ रहे हैं. गुजरात के खिलाफ स्काई ने अपनी शतकीय पारी से विरोधी टीम को अकेले ही तहस-नहस कर दिया.

गुजरात के करामाती खान, राशिद ने अपनी फिरकी से मुंबई के शुरुआती 3 बैटर्स को पवेलियन भेज दिया था. जिसके बाद टीम काफी मुश्किल में नजर आई. राशिद ने इस मैच में 4 अहम बैटर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया और पर्पल कैप के मालिक बन गए. लेकिन करामाती खान का जादू सूर्यकुमार के सामने नहीं चला. बल्कि स्काई ने राशिद के सामने भी शानदार चौके ठोके. इस मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने राशिद खान को पहले ही 12 मई के लिए चैलेंज कर दिया था.

@surya_14kumar brings up his 4th fifty in his last five innings

#TATAIPL | #MIvGT

