VIDEO: हैदराबाद में गौतम की हुई गंभीर बेइज्जती, फैंस ने लगाए कोहली-कोहली के नारे

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का 58वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में एलएसजी की टीम सात विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच शुरू होने से पहले मैदान में लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को क्राउड के सामने शर्मिंदगी का सामना करन पड़ा.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जब वह अपने साथी स्टाफ के साथ मैदान का मुआयना कर वापिस लौट रहे थे तब फैंस उन्हें देख कोहली-कोहली का नारा लगाने लगे. हालांकि फैंस की इस हरकत पर गंभीर ने कुछ जवाब नहीं दिया और शांती से ड्रेसिंग रूम में चले गए.

Hyderabad crowd chanting “Kohli, Kohli” in front of GG 😂🔥 Virat Kohli owns streets everywhere!! pic.twitter.com/WGtHyHg7sG

— S. (@Sobuujj) May 13, 2023