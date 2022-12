VIDEO: बाज की नजर, चीते सी छलांग…गेंदबाज ने कर दिया बैटर का काम तमाम

नई दिल्‍ली. बिग बैश लीग 2022 (BBL 2022) के एक रोमांचक मुकाबले में होबार्ट हेरिकेन्स ने पर्थ स्कोचर्स की टीम को 8 रन से शिकस्‍त दी. इस मैच में ऐसा कुछ हुआ कि हर कोई हैरान रह गया. इसकी वजह बनी पाकिस्‍तान टी20 टीम के उप कप्‍तान शादाब खान (Shadab Khan) की जबरदस्‍त फील्डिंग. शादाब बीबीएल में होबार्ट हरिकेन्‍स की टीम का हिस्‍सा हैं. उन्‍होंने अपनी ही बॉल पर हैरतअंगेज कैच लेकर बैटर को वापस पवेलियन भेज दिया.

बीबीएल 2022 के आठवें मैच में होबार्ट हेरिकेन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाए. जवाब में पर्थ स्कोचर्स की टीम एक समय मैच जीतती हुई नजर आ रही थी. उसे आखिरी 10 गेंदों में जीतने के लिए 17 रन बनाने थे. पारी का 19वां ओवर शादाब खान फेंक रहे थे और सामने क्रीज पर थे एरोन हार्डी. ओवर की तीसरी गेंद को हार्डी हल्‍के हाथ से खेलकर सिंगल चुराना चाहते थे, लेकिन गेंद हवा में चली गई. ऐसे में शादाब पलक झपकते ही अपनी दायीं ओर हवा में डाइव मारकर गेंद को लपकने के लिए उछल पड़े. शादाब की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने एक नामुमकिन कैच को पकड़ लिया. शादाब की फुर्ती और गजब के कैच को देखने के बाद हर कोई हैरान था. एरोन हार्डी को भी कुछ सेकंड के लिए यकीन नहीं हुआ कि वह आउट हो गए है. यह कैच मैच का टर्निंग प्‍वाइंट साबित हुआ और होबार्ट हेरिकेन्स ने 8 रन से मुकाबला जीत लिया.

SHADAB KHAN!

That is fully horizontal. Scorchers need 14 from the final over #BBL12 pic.twitter.com/lCd2Av824h

— KFC Big Bash League (@BBL) December 19, 2022