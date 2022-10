VIDEO: पाकिस्तान की हार का दर्द नहीं झेल पाए शादाब खान, ड्रेसिंग रूम के बाहर फूट-फूटकर रोए

नई दिल्ली. हार-जीत खेल का हिस्सा होता है. यह कहना तो आसान होता है लेकिन जो खिलाड़ी इसके हिस्सेदार बनते हैं. उनके लिए अनुभव बिल्कुल जुदा होता है. खासतौर पर जब आप हार जाएं. जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 1 रन से हार का सामना करना पड़ा. इससे सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी भी गमजदा हैं. पाकिस्तान के उपकप्तान शादाब खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फूट-फूटकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं.

शादाब खान का यह वीडियो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के बाहर है. इस वीडियो में वो घुटने के बल बैठे हैं और सिर नीचे करके रो रहे हैं. उस दौरान पाकिस्तान टीम का एक सदस्य भी उनके पास खड़ा है और उन्हें सांत्वना देता दिख रहा है. शादाब के रोने का वीडियो देखकर कई पाकिस्तानी फैंस भी भावुक हो गए. हालांकि, ट्विटर पर इसे लेकर कुछ लोगों ने शादाब को ट्रोल भी कर दिया और अपने खेल पर ध्यान देने की सलाह दी.

LITERALLY TEARS IN MY EYES. JUST CANT SEE THAT💔💔💔 pic.twitter.com/pTbM39vxFC

— momina 🇵🇰 (@theobsessedbear) October 28, 2022