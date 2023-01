U19 T20 World Cup जीतने के बाद कप्तान शेफाली से हुई भूल, जीत के जश्न में हो गया बड़ा अपमान

नई दिल्ली. शेफाली वर्मा की अगुआई वाली भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में रविवार को इतिहास रचा. भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पहली बार हुए अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. अब जीत इतनी बड़ी थी तो जश्न भी इसका दमदार होना बनता था. जैसे ही सौम्या तिवारी के बल्ले से विजयी रन निकला, कप्तान शेफाली समेत पूरी टीम इंडिया ने मैदान पर दौड़ लगा दी. लेकिन जीत के जश्न में उनसे एक गलती हो गई और जिससे अनजाने में ही सही, देश का अपमान हो गया.

अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतते ही शेफाली साथी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंच गई थी. उनके हाथ में जो तिरंगा था, उन्होंने उसे उल्टा पकड़ा गया था. तिरंगा लहराते समय उसका केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग नीचे की तरफ होता है. लेकिन जीत के बाद शेफाली ने जिस तरह से तिरंगा पकड़ा था, उसमें हरा रंग ऊपर और केसरिया रंग नीचे की तरफ था. इस तरह जीत के जश्न में उनसे अनजाने में तिरंगे के अपमान हो गया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

