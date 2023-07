नई दिल्ली. इस साल क्रिकेट जगत में शादी का माहौल बना हुआ है, फिर चाहे बात पाकिस्तान की हो या फिर टीम इंडिया की. एक के बाद एक स्टार क्रिकेटर्स शादी के बंधन में बंधते नजर आ रहे हैं. इस कड़ी में अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार पेसर हारिस रऊफ (Haris Rauf) भी शामिल हो गए हैं जबकि उनका निकाह पिछले साल दिसंबर में हुआ था. लेकिन एक बार फिर उनके घर में शहनाई बजती नजर आ रही है. उन्हें टीम के प्लेयर्स ने भी बधाइयां दी हैं.

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बाबर आजम सहित टीम के अन्य प्लेयर्स भी नजर आ रहे हैं. सभी ने वीडियो में हारिस रऊफ को शादी की मुबारकबाद दी है. अब समझने वाली बात यह है कि हारिस की शादी पिछले साल दिसंबर में होने के बाद दोबारा क्यों हो रही है? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो निकाह की रस्में दिसंबर में हो चुकी थीं, लेकिन शादी की अन्य रस्में और रिसेप्शन का फंक्शन टाल दिया गया था. अब हारिस रऊफ अपनी दुल्हनियां का घर ला रहे हैं और धूमधाम के साथ दोबारा से घर में शादी का माहौल बना हुआ है. उनकी कई फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

These boys couldn’t attend Haris Rauf’s Walima in Islamabad today so they decided to record a video message instead ♥️pic.twitter.com/26lPwgHj31

— Farid Khan (@_FaridKhan) July 7, 2023