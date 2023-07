नई दिल्ली. टीम इंडिया इस वक्त वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां दोनों देशों के बीच पहले 2 टेस्ट की सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मुकाबला 12 जुलाई (बुधवार) से डोमिनिका में खेला जाएगा. भारत की ही तरह पाकिस्तान की टीम भी इस वक्त श्रीलंका दौरे पर है और उसे भी .ययहां 2 टेस्ट की ही सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मुकाबला 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट-XI के खिलाफ हम्बनटोटा में दो दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेल रही. इस मैच के पहले दिन पाकिस्तान के बाएं हाथ के पेसर शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की.

शाहीन अफरीदी ने पहले दिन तीन विकेट हासिल किए और टेस्ट क्रिकेट में वापसी से पहला अपना ट्रेलर दिखा दिया. बता दें कि अफरीदी ने पिछला टेस्ट जुलाई 2022 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में ही खेला था. इस टेस्ट के दौरान ही उन्हें घुटने में चोट लग गई थी. इसी वजह से वो एशिया कप नहीं खेले थे लेकिन, टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने वापसी की थी और फाइनल में दोबारा उनका घुटना चोटिल हो गया था. इसी वजह से शाहीन टेस्ट क्रिकेट से दूर थे और अब रेड बॉल क्रिकेट में वापसी करने जा रहे.

That last bowl of the 1st over of Shaheen Afridi in the practice match of Pakistan against Sri Lanka ☄️💨#SLvPAK #ShaheenAfridi #PCB #PakistanCricket pic.twitter.com/jOrI1rPAKW

— Ameer Hamza Asif (@AmeerHamzaAsif) July 11, 2023