VIDEO: शाहीन अफरीदी ने कुबूल किया निकाह, बाबर आजम भी आए नजर, निकाह की तस्वीरें आई सामने

नई दिल्ली. क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों हर तरफ शादी का माहौल नजर आ रहा है. हाल ही में पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों के घर शहनाई बजी थी. वहीं, भारत में स्टार क्रिकेटर केएल राहुल भी सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं. अब पाकिस्तान के स्पीडस्टार शाहीन अफरीदी के घर में भी शहनाई बज चुकी है. निकाह के फोटोज और कुछ वीडियो सामने आ चुके हैं. उनकी टीम के साथी शाहीन को शादी की बधाई देते नजर आ रहे हैं.

शाहीन अफरीदी का निकाह पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज शाहिद अफरीदी की बेटी से हुआ है. शाहीन और अंशा अफरीदी के निकाह में देरी हुई. शाहिद अफरीदी का मानना था कि उनकी बेटी पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका निकाह होगा. शाहीन ने हाल ही में खुलासा भी किया था कि वह शुरू से ही अंशा से निकाह करना चाहते थे. हालांकि, अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है. निकाह के बाद ससुर-दामाद एक साथ भी नजर आए. वहीं, शाहीन का एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें वह निकाह कुबूल करने के लिए शेरवानी में बैठे हुए हैं.

Shaheen Shah Afridi has got nikkahfied to Shahid Afridi’s daughter Ansha Afridi. Huge congratulations & good luck @iShaheenAfridi for the new innings of your life. #ShaheenShahAfridipic.twitter.com/F6wBG2Oe5I

— Ahtasham Riaz (@AhtashamRiaz_) February 3, 2023